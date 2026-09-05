Kampfjet stürzt bei Flugshow in Griechenland ab

Natalie ZumkellerRedaktorin News
Schock in der griechischen Hauptstadt: Am Samstagnachmittag stürzte ein Kampfjet im Rahmen der «Athens Flying Week» ab. Zu dem Unfall kam es laut dem örtlichen Newsportal News 24/7 während der ersten Minuten der Flugshow.
Bilder zeigen dichten Rauch am Ort des Unfalls. Zudem sei auch ein Feuer ausgebrochen. Ein Rettungseinsatz ist im Gange – ob sich die Piloten des Zweisitzers retten konnten, ist unklar. Verteidigungsminister Nikos Dendias soll sein Programm abgebrochen haben, um in die Hauptstadt zu reisen.
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