Kampfjet stürzt bei Flugshow in Griechenland ab

In Athen crashte am Rande einer Flugshow ein F-4E AUP Phantom der griechischen Luftwaffe. Bilder vom Unfallort zeigen dicken schwarzen Rauch – über Tote oder Verletzte ist bisher nichts bekannt.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Schock in der griechischen Hauptstadt: Am Samstagnachmittag stürzte ein Kampfjet im Rahmen der «Athens Flying Week» ab. Zu dem Unfall kam es laut dem örtlichen Newsportal News 24/7 während der ersten Minuten der Flugshow.

Bilder zeigen dichten Rauch am Ort des Unfalls. Zudem sei auch ein Feuer ausgebrochen. Ein Rettungseinsatz ist im Gange – ob sich die Piloten des Zweisitzers retten konnten, ist unklar. Verteidigungsminister Nikos Dendias soll sein Programm abgebrochen haben, um in die Hauptstadt zu reisen.

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