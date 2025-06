Vor der Küste Marbellas Riesenhai schwimmt direkt neben Boot

Vor der Küste von Marbella in Spanien tauchte am 20. Mai ein Riesenhai auf. Das riesige Tier wird bis zu zehn Meter gross und ist somit der zweitgrösste Fisch der Welt. Auch wenn der Hai bedrohlich nahe an der Küste schwimmt, ist er kaum gefährlich für Feriengäste.

