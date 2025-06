Herrchen greift mit blossen Händen ein Python schnappt sich die Hauskatze

Schockierender Vorfall in Thailand: Eine Python attackiert in einem Garten eine Hauskatze. Der Katzenhalter greift kurzerhand mutig in den Kampf ein und versucht, seine Fellnase vor der Schlange zu retten.

Publiziert: 16:09 Uhr