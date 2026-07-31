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Mann findet Flaschenpost und macht grossen Fehler
Vor der Küste Floridas
Mann findet Flaschenpost und macht grossen Fehler
Eine Flaschenpost treibt in die Nähe eines Bootes vor der Küste Floridas. Sofort ist das Interesse von Jordan Truchan geweckt. Doch die Flasche hätte er lieber nicht geöffnet.
Publiziert: 06:31 Uhr
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