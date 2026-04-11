Russland und die Ukraine haben kurz vor dem orthodoxen Osterfest 175 Kriegsgefangene ausgetauscht. Der Austausch wurde durch die Vereinigten Arabischen Emirate vermittelt, wie das russische Verteidigungsministerium bestätigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russland und Ukraine tauschen je 175 Gefangene vor orthodoxem Osterfest aus

Austausch erfolgte durch Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate

Im März 2026 wurden bereits je 300 Gefangene freigelassen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Russland und die Ukraine haben kurz vor einer angekündigten Feuerpause über das orthodoxe Osterfest erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Beide Seiten liessen jeweils 175 Soldaten frei. Wie die «Bild» unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichtet, kam der Austausch unter Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate zustande.

Der Gefangenenaustausch gehört zu den wenigen konkreten Ergebnissen von Gesprächen unter Vermittlung der USA zwischen den beiden Kriegsparteien. Die Verhandlungen über ein mögliches Ende des Kriegs sind zuletzt jedoch ins Stocken geraten, da die USA ihren Fokus derzeit verstärkt auf den Konflikt mit dem Iran legen.

Putin gab Anordnung zu Waffenstillstand

Seit Beginn der russischen Vollinvasion im Februar 2022 haben Moskau und Kiew bereits mehrfach Gefangene ausgetauscht, zuletzt Anfang März dieses Jahres. Damals wurden auf beiden Seiten jeweils 300 Personen freigelassen.

Parallel dazu kündigte der Kreml eine Feuerpause über das orthodoxe Osterfest an. Auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin (73) soll sie von Samstag, 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ), bis zum Ende des 12. April gelten. Der Generalstab der russischen Armee sei angewiesen worden, die Kampfhandlungen in allen Richtungen für diesen Zeitraum einzustellen.