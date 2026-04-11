Darum gehts
- Russland und Ukraine tauschen je 175 Gefangene vor orthodoxem Osterfest aus
- Austausch erfolgte durch Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate
- Im März 2026 wurden bereits je 300 Gefangene freigelassen
Russland und die Ukraine haben kurz vor einer angekündigten Feuerpause über das orthodoxe Osterfest erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Beide Seiten liessen jeweils 175 Soldaten frei. Wie die «Bild» unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichtet, kam der Austausch unter Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate zustande.
Der Gefangenenaustausch gehört zu den wenigen konkreten Ergebnissen von Gesprächen unter Vermittlung der USA zwischen den beiden Kriegsparteien. Die Verhandlungen über ein mögliches Ende des Kriegs sind zuletzt jedoch ins Stocken geraten, da die USA ihren Fokus derzeit verstärkt auf den Konflikt mit dem Iran legen.
Putin gab Anordnung zu Waffenstillstand
Seit Beginn der russischen Vollinvasion im Februar 2022 haben Moskau und Kiew bereits mehrfach Gefangene ausgetauscht, zuletzt Anfang März dieses Jahres. Damals wurden auf beiden Seiten jeweils 300 Personen freigelassen.
Parallel dazu kündigte der Kreml eine Feuerpause über das orthodoxe Osterfest an. Auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin (73) soll sie von Samstag, 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ), bis zum Ende des 12. April gelten. Der Generalstab der russischen Armee sei angewiesen worden, die Kampfhandlungen in allen Richtungen für diesen Zeitraum einzustellen.