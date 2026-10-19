Vor laufender Kamera fiel während einer Messe im südamerikanischen Ecuador ein Holzkreuz auf den Priester. Dieser erlag seinen schweren Verletzungen.

Darum gehts Schlimmer Unfall in Ecuador

Priester wird von herabfallendem Holzkreuz erschlagen und stirbt

Der Gottesdienst wurde live übertragen

Angela Rosser Journalistin News

Ein Priester hielt gerade die Sonntagsmesse in Ecuador als sich ein grosses Holzkreuz von der Wand löste und auf den Geistlichen herabfiel.

Das Kreuz knallte auf den Kopf des Mannes. Wie ein Video im Netz zeigt, wurde der Priester regelrecht erschlagen. Der Grund, warum es ein Video davon gibt, ist, dass der Gottesdienst per Livestream übertragen wurde.

Auf den Aufnahmen ist zu hören, wie die Anwesenden verzweifelt «Vater, Vater! Ruft einen Krankenwagen!», rufen.

«Eines Tages werden wir alle hier sterben»

Wie die «New York Post» schreibt, soll der Priester gerade über die Vergänglichkeit des Lebens gepredigt haben. «Eines Tages werden wir alle hier sterben, und manchmal hat die Zeit, die wir mit Dingen verbracht haben, nicht so viel Bedeutung wie die Zeit, die wir mit Gott verbringen», soll er gesagt haben.

Damit sei gemeint gewesen, dass die Menschen ihre Zeit nicht mit dem Scrollen auf ihren Handys verbringen sollen, sondern mit Gott und seinen Liebsten.

Von der Erzdiözese von Guayaquil heisst es, dass der Pfarrer «in das Haus des Vaters» eingegangen sei. Sie drückt den Angehörigen und der Pfarrgemeinde ihre Solidarität und ihr Mitgefühl aus. Konkrete Angaben zu den Umständen des Todes fehlten. Auch unklar ist, was zu dem Sturz des Kreuzes führte.