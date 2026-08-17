Der Putin-Kritiker Lew Schlosberg wurde am Montag von einem russischen Gericht zu einem Straflager verurteilt. Der Vorwurf: Verunglimpfung der Streitkräfte. Schlosberg, Vizechef der Partei Jabloko, will das umstrittene Urteil anfechten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Putin-Kritiker Lew Schlosberg muss nach Gerichtsurteil ins russische Straflager

Vorwurf: Verunglimpfung der Streitkräfte, Urteil wird angefochten

Liberale Partei Jabloko wurde von Parlamentswahlen 2026 ausgeschlossen

Janine Enderli Redaktorin News

Er hat sich immer wieder gegen den Krieg ausgesprochen, nun muss Putin-Gegner Lew Schlosberg ins Straflager. Ein russisches Gericht sprach das Urteil am Montag.

Schlosberg ist der Vizechef der liberalen Partei Jabloko, die vergangene Woche von den russischen Parlamentswahlen ausgeschlossen wurde. Der Vorwurf gegen Schlosberg: Verunglimpfung der russischen Streitkräfte. Schlosberg will das Urteil anfechten.

Die russischen Straflager sind für ihre katastrophalen Zustände bekannt. Der Regime-Kritiker Alexei Nawalny (1976-2024) hatte ein grosser Teil seiner Gefangenschaft in einem Straflager in Sibirien verbracht.