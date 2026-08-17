Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Putin-Kritiker Lew Schlosberg muss nach Gerichtsurteil ins russische Straflager
- Vorwurf: Verunglimpfung der Streitkräfte, Urteil wird angefochten
- Liberale Partei Jabloko wurde von Parlamentswahlen 2026 ausgeschlossen
Janine EnderliRedaktorin News
Er hat sich immer wieder gegen den Krieg ausgesprochen, nun muss Putin-Gegner Lew Schlosberg ins Straflager. Ein russisches Gericht sprach das Urteil am Montag.
Schlosberg ist der Vizechef der liberalen Partei Jabloko, die vergangene Woche von den russischen Parlamentswahlen ausgeschlossen wurde. Der Vorwurf gegen Schlosberg: Verunglimpfung der russischen Streitkräfte. Schlosberg will das Urteil anfechten.
Die russischen Straflager sind für ihre katastrophalen Zustände bekannt. Der Regime-Kritiker Alexei Nawalny (1976-2024) hatte ein grosser Teil seiner Gefangenschaft in einem Straflager in Sibirien verbracht.