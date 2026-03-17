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Punch hat jetzt eine Freundin
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Video zeigt ihn beim Turteln:Punch hat jetzt eine Freundin

Viraler Makake im Liebesglück
Internet-Star Punch hat jetzt eine Freundin

Der sechs Monate alte Makake Punch aus Japan hat eine Gefährtin gefunden. Dem Hype um den kleinen Affen dürfte das keinen Abbruch tun.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Hier küssen sich Punch (links) und seine neue Spielgefährtin Momo-chan (rechts).
Foto: Facebook

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Makakenbaby Punch findet im Ichikawa City Zoo neue Freundin Momo-Chan
  • Punch wurde von seiner Mutter verlassen, fand Trost bei Spielzeugaffen
  • Hunderte Besucher strömen täglich in den Tierpark, um den viralen Affen zu sehen
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Marian NadlerRedaktor News

Wow, was für eine Wendung im Leben des viralen Makaken Punch!

Seine Mutter liess ihn nach der Geburt einfach liegen, er wurde von seinen Artgenossen ausgeschlossen und sprang dem Tod dank eines Plüsch-Orang-Utans und aufmerksamen Pflegern gerade so von der Schippe. Doch jetzt scheint es, als hätte Punch, der virale Makake, sein Happy End gefunden.

Der berühmte Affe, der im japanischen Ichikawa City Zoo lebt, wurde beim Küssen, Kuscheln und liebevollen Spielen mit einem weiblichen Makaken aufgenommen. Laut Social-Media-Nutzern trägt die neue Flamme von Punch den Namen Momo-Chan. Viele teilen vor Freude strotzende Beiträge über den Affen und seine neue «Freundin».

Spielzeugaffe wird zu Punchs bestem Freund

Der sechs Monate alte Punch eroberte Anfang des Jahres die Herzen von Millionen Menschen weltweit, nachdem er Trost bei einem Spielzeugaffen gesucht hatte. Von den anderen Makaken in seinem Gehege war er zurückgewiesen worden.

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Punch hatte das Spielzeug ursprünglich von Tierpflegern erhalten, nachdem er bei der Geburt von seiner Mutter ausgesetzt worden war. So sollte ihm das Festhalten beigebracht werden.

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Hunderte stürmen in japanischen Zoo

Makaken-Nachwuchs klammert sich an die Mütter, um sich in Sicherheit zu bringen und um die eigene Muskulatur aufzubauen – eine für Primaten unerlässliche Fähigkeit. Punch war dazu offensichtlich noch nicht in der Lage. 

Jetzt hat Punchs Einsamkeit endlich ein Ende gefunden. Neben seiner neuen Freundin leisten mittlerweile auch Hunderte Besucher Punch, so gut es geht, Gesellschaft.

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