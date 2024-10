Sechs Monate nach ihrem mysteriösen Verschwinden wurden die Überreste der vierfachen Mutter Emily S. in einem abgelegenen Waldgebiet in Missouri gefunden. Die Todesursache ist noch ungeklärt, die Ermittlungen dauern an.

Kurz zusammengefasst Vermisste Emily S. (†34) tot im Wald gefunden

Todesursache unbekannt, keine Hinweise auf Fremdverschulden

Foto: Facebook

Sechs Monate lang galt Emily S.* (†34) aus dem US-Bundesstaat Missouri als vermisst. Nun wurden die sterblichen Überreste der vierfachen Mutter in einem abgelegenen Waldgebiet gefunden, wie US-Medien berichten.

Die Identität der Frau wurde durch medizinische und zahnärztliche Untersuchungen bestätigt, nachdem ein Hausbesitzer am 28. September das Skelett in einem Waldstück entdeckt hatte, berichtete das Büro des Sheriffs von Jefferson County.

Todesursache bisher unbekannt

Die Todesursache von Emily S. sei noch nicht geklärt, und die Ermittlungen zu ihrem Verschwinden und Tod seien noch nicht abgeschlossen, so das Büro des Sheriffs gegenüber «Newsweek». Ihr Körper habe jedoch keine Anzeichen eines Fremdverschuldens aufgewiesen. Bis Mittwoch wurde niemand wegen ihres Todes oder ihres Verschwindens verhaftet.

Ihre Familie und Freunde suchen seit dem Verschwinden verzweifelt nach Antworten. «Wir beten jetzt, dass wir Antworten bekommen und derjenige, der ihr wehgetan hat, vor Gericht gestellt wird», sagte Amanda B.*, eine Kindheitsfreundin von S., gegenüber dem Fernsehsender Fox 2 Now. «Sie hat buchstäblich bei jeder Gelegenheit einen Raum erhellt», so B. S., die laut ihren Freunden zeitweise in einer missbräuchlichen Beziehung mit dem Vater ihres jüngsten Kindes lebte, wurde zuletzt am 12. April gesehen, als sie zu Fuss das Haus einer Freundin in De Soto im Südosten Missouris verliess.

Mutter brach in Panik aus

Ihre Mutter, Charlyn M.*, berichtete NBC News, dass sie zuletzt am Morgen des 12. April mit ihrer Tochter telefonierte. S. erzählte ihr, dass sie ihre drei Kinder in Illinois besuchen würde, wo sie mit ihrem Vater leben. Panik sei ausgebrochen, als der Vater der Kinder die Mutter eine Woche später kontaktierte und ihr mitteilte, dass er seit über einer Woche nichts von S. gehört habe und nichts von ihren Plänen wusste, die Kinder zu besuchen.

«Er hat mich nie angerufen und Fragen zu Emily gestellt oder mir irgendetwas über Emily erzählt», sagte M. gegenüber NBC. «Deshalb geriet ich in Panik, als er mich anrief, denn so etwas hatte er noch nie getan.» Am nächsten Tag gab M. die Vermisstenanzeige auf. Laut NBC gibt es weder im Zusammenhang mit Emily S.' Verschwinden noch mit ihrem Tod Hinweise auf ein Verbrechen, sodass es in dem Fall weder Verdächtige noch Personen von Interesse gibt.

* Name bekannt