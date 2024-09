Ein Nudisten-Paar ist in Kalifornien nicht wie üblich zum Nackt-Karaoke erschienen. Auch von Hund Cuddles fehlt jede Spur. Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht.

Schock in FKK-Resort

1/5 Hat ein Nachbar Stephanie und Daniel M. ermordet?

Ein schockierendes Verbrechen erschüttert die Olive Dell Ranch, ein beliebtes FKK-Resort in Kalifornien. Das Ehepaar Stephanie (73) und Daniel M.* (79) wird vermisst und die Polizei befürchtet das Schlimmste. «Wir sind überzeugt, dass sie tot sind. Und wir glauben, dass die Leichen auf dem Grundstück von Michael S. liegen», erklärt ein Sprecher der Stadt Redlands gegenüber US-Medien.

Die Tragödie nahm ihren Lauf, als das Nudisten-Ehepaar nicht wie gewohnt zum Nackt-Karaoke erschien. Ein Freund meldete sie daraufhin als vermisst. Die Polizei fand zwar das unverschlossene Auto der beiden, doch vom Paar und ihrem Hund Cuddles fehlte jede Spur.

Nachbarin fassungslos

Ein anonymer Hinweis führte die Ermittler schliesslich zu Michael S.* (62). Als die Beamten ihn befragen wollten, verschanzte er sich stundenlang in seinem Haus. Erst eine Swat-Spezialeinheit konnte ihn festnehmen – mit brachialer Gewalt. «Das Haus wurde erheblich beschädigt», so ein Sprecher.

Bei einer ersten Durchsuchung fanden die Beamten keine Leichen. Doch Leichenspürhunde schlugen unter dem Haus an. Laut Berichten wurden dort bereits menschliche Überreste gefunden. Eine vollständige Bergung ist wegen Einsturzgefahr bislang nicht möglich.

Das Paar galt als «sehr nett». Sie engagierten sich auch in der Kirchengemeinde. «Sie sind überhaupt nicht böse, was die Sache sehr verwirrend macht», sagt eine fassungslose Nachbarin zum Lokalsender KABC-TV. Sparks sitzt derweil in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der schockierenden Tat laufen auf Hochtouren.

* Namen bekannt

