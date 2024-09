1/4 Der «Pinnacle Man»: Seine Identität war fast 50 Jahre lang unbekannt.

Denis Molnar Journalist

Der Mann lag 1977 in einer Höhle im US-Bundesstaat Pennsylvania, als Wanderer seine gefrorene Leiche fanden. Diese wurde einer Autopsie unterzogen und eine Überdosis Drogen als Todesursache festgestellt. Die Identität konnte aber weder aufgrund seiner Kleidung noch seiner Habseligkeiten festgestellt werden, wie George Holmes, Ermittler von Berks County laut CNN sagte. Den Namen «Pinnacle Man» erhielt er wegen eines Gipfels nahe des Fundorts in den Appalachen, ein Gebirge in Nordamerika.

Bei der Autopsie wurden weiter Zahn- sowie Fingerabdrücke genommen, wobei die Fingerabdrücke verlegt wurden und nicht mehr aufzufinden waren. Und so vergingen über 42 Jahre, bevor der mysteriöse Fall von den Behörden erneut aus der Schublade geholt wurde. Der Leichnam wurde 2019 exhumiert, nachdem zahnärztliche Unterlagen den Toten in Verbindung mit zwei Vermisstenfällen in Florida und Illinois gebracht hatten. Es wurden DNA-Proben genommen, um das Profil in einer Datenbank zu aktualisieren – jedoch gab es keine Übereinstimmung.

«Eine Erlösung für die Familie»

Doch dann der Durchbruch Anfang August 2024. Ian Keck von der Pennsylvania State Police blätterte alte Akten durch und fand den 1977 verlorenen Fingerabdruck zwischen den Seiten. Er reichte diesen bei der Vermisstendatenbank des FBI ein und erhielt nach einer Stunde eine Antwort eines Experten. Der «Pinnacle Man» wurde als Nicholas Paul Grubb identifiziert, der zum Todeszeitpunkt 27-Jahre alt war und aus Fort Washington in Pennsylvania stammte. Ein Familienmitglied wurde über die neusten Erkenntnisse informiert und bestätigte die Identität von Grubbs. Der Angehörige bat darum, die Überreste im Familiengrab beisetzen zu können.

«Diese Identifizierung bringt eine lang erwartete Erlösung für die Familie, die benachrichtigt wurde und ihre tiefe Wertschätzung für die kollektiven Bemühungen zum Ausdruck brachte», meinte Gerichtsmediziner von Berk City, John Fielding gemäss CNN. «Es sind Momente wie diese, die uns daran erinnern, wie wichtig unsere Arbeit ist, Antworten zu geben, einen Abschluss zu finden und den Unbekannten einen Namen und eine Geschichte zu geben.»