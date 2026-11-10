Vier Jugendliche sterben in Deutschland bei Autounfall

Vier Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren starben in der Nacht auf Dienstag bei einem schweren Autounfall im deutschen Bad Sassendorf. Der 18-jährige Fahrer prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum.

Darum gehts In Bad Sassendorf starben vier Jugendliche, als ihr Audi in Weslarn gegen einen Baum prallte

Die Opfer waren der 18-jährige Fahrer, ein 19-jähriger Beifahrer und zwei 16-jährige Insassen

Der Unfall geschah in einer 50er-Zone, die Polizei geht von überhöhter Geschwindigkeit aus

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Vier junge Menschen verloren am späten Mittwochabend im deutschen Bad Sassendorf, im nordrhein-westfälischen Kreis Soest, bei einem schrecklichen Verkehrsunfall ihr Leben. Der Audi, in dem die Jugendlichen sassen, prallte gegen einen Baum und wurde völlig zerstört, wie «Bild» berichtet. Der Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr in Weslarn.

Eine zufällig anwesende Notärztin erkannte sofort das Ausmass der Tragödie: «Sie hatte dann festgestellt, dass vier Personen im Auto sind und wahrscheinlich auch vier Personen gestorben sind», sagte Axel Kipp von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sassendorf dem Sender WDR. Bei den Opfern handelt es sich um den 18-jährigen Fahrer, seinen 19-jährigen Beifahrer, einen 16-Jährigen und eine 16-Jährige.

Der Unfall ereignete sich im 50er-Bereich einer geschlossenen Ortschaft. Die Polizei geht von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache aus. Wie Polizeisprecher Marco Baffa-Scinelli gegenüber «Bild» erklärte, sei die Fahrbahn trocken gewesen, und es herrschten niedrige Temperaturen im einstelligen Bereich. «Das ist ganz bestimmt nicht mit 50 km/h passiert», sagte eine Polizeisprecherin gegenüber der deutschen Zeitung. Der Motorblock des Fahrzeugs wurde durch den Aufprall nach innen gedrückt.