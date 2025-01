CDU-Chef Friedrich Merz steht unter massivem Beschuss. Foto: keystone-sda.ch

Guido Felder Ausland-Redaktor

Der Aufruf der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel (70) hat offenbar gewirkt. Im Gegensatz zum Mittwoch blieb die CDU/CSU am Freitag mit einem Gesetz zur Eindämmung der Zuwanderung mit 350 gegen 338 Stimmen erfolglos. Merkel hatte den Bürgerlichen im Bundestag ins Gewissen geredet, weil sie in der ersten Debatte die Hilfe der rechten AfD akzeptiert hatten.

Bei der Debatte am Freitag zur «Asyl-Wende» flogen erneut die Fetzen. Linke Parteien wie die SPD und die Grünen drängten Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) und seine Union in die rechte Ecke. Linksextreme stürmten und verwüsteten in mehreren Städten die CDU-Parteizentralen.

Die aktuellen Debatten liefern uns vier Erkenntnisse über die deutsche Politik.