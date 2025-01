CDU-Chef Friedrich Merz möchte einen klaren Politikwechsel bei der Migration. Illegale Migranten sollen direkt an der deutschen Grenze zurückgewiesen, dauerhafte Grenzkontrollen eingeführt werden. Dafür könnte Merz auch Stimmen der AfD nutzen, was bisher tabu war.

Am Freitag könnte die Willkommens-Kultur beerdigt werden

Im Schöntalpark in Aschaffenburg (D) versammeln sich Menschen in stiller Trauer, um der Opfer des Messerangriffs vom 22. Januar zu gedenken. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Daniel Jung Redaktor News

Nach dem Messerangriff von Aschaffenburg (D) hat sich die deutsche Migrationsdebatte nochmals verschärft. Bei der Attacke auf eine Kindergruppe in einem Park der bayrischen Stadt starben der Bub Yannis (†2) sowie ein Helfer (†41), der den Täter stoppen wollte. Drei weitere Personen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, darunter ein zweijähriges Mädchen. Als mutmasslichen Angreifer hat die Polizei kurz nach der Tat vom letzten Mittwoch (22. Januar) den Afghanen Enamullah O.* (28) festgenommen. Sein Asylantrag war im Juni 2023 abgelehnt worden.

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) hatte nach der Gewalttat weitreichende Verschärfungen in der Asylpolitik gefordert. Grenzen sollen dauerhaft kontrolliert werden. Menschen ohne gültige Papieren sollen ein «faktisches Einreiseverbot» erhalten. Merz möchte die illegale Migration nach Deutschland «drastisch reduzieren». Jetzt könnte es in Deutschland plötzlich ganz schnell gehen: Kommt schon am Freitag der Asyl-Hammer?