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Videos zeigen Überschwemmungen in Barcelona
Videos zeigen das Ausmass
Grosse Wassermassen überraschen Barcelona
In Barcelona kommt es zu starken Überschwemmungen. Videos im Netz zeigen das Ausmass.
Publiziert: vor 43 Minuten
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