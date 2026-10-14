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Video zeigt Überschwemmung in Istanbul
Video zeigt Überschwemmung in Istanbul
Hier werden Autos vom Wasser mitgerissen
Sintflutartige Regenfälle verwandeln die Strassen in der Türkei in Flüsse.
Publiziert: 20:13 Uhr
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