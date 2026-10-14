DE
FR
Abonnieren

Video zeigt Überschwemmung in Istanbul
Hier werden Autos vom Wasser mitgerissen

Sintflutartige Regenfälle verwandeln die Strassen in der Türkei in Flüsse.
Publiziert: 20:13 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen