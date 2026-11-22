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Video zeigt Explosion von russischem Kriegsschiff in Benghasi
Video zeigt Explosion
Hier geht das Schiff in einem grossen Feuerball auf
Im libyschen Hafen Bengasi ist die russische Korvette «Merkury» offenbar schwer beschädigt worden. Ob das Schiff vollständig sank, ist unklar.
Publiziert: vor 5 Minuten
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