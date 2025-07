Ein schockierendes Video einer brutalen Verkehrskontrolle in Jacksonville, Florida, sorgt gerade für Wirbel. Zu sehen ist, wie ein Polizist unvermittelt die Autoscheibe einschlägt und den Fahrer rauszerrt.

Darum gehts Polizist schlägt Autoscheibe ein und greift Fahrer bei Verkehrskontrolle an

Vorfall in Jacksonville in Florida wegen nicht eingeschalteter Scheinwerfer eskalierte

Fahrer erlitt Gehirnerschütterung, abgebrochenen Zahn und musste genäht werden

Es sind verstörende Aufnahmen, die William McNeil auf Instagram hochgeladen hat. Sie zeigen eine Verkehrskontrolle, die völlig eskaliert.

McNeil sitzt ruhig in seinem Auto und versteht die Welt nicht mehr. Dann schlägt ein Polizist plötzlich die Scheibe, verpasst ihm auf dem Fahrersitz eine Faust. Danach zerren der Polizist und ein Kollege ihn aus dem Wagen und schlagen auf ihn ein. Dann endet das Video.

In einem Begleittext zu dem Video erklärt der Geschlagene, dass er am 19. Februar in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida von der Polizei angehalten wurde. Begründung: Seine Scheinwerfer waren nicht eingeschaltet. Es stimmt, er sei tatsächlich ohne Licht gefahren. Aber nur, weil er es nicht für nötig befand. Es habe «weder geregnet noch war es neblig», schreibt der Mann zu dem Video.

Gehirnerschütterung und abgebrochener Zahn

In dem Clip ist zu hören, wie der Polizei erklärt, dass es egal sei, wie das Wetter sei. «Sie müssen trotzdem die Scheinwerfer eingeschaltet haben.» Gibt es dafür ein Gesetz, will McNeil daraufhin wissen. Erstmal solle er aus dem Auto steigen, antwortet der Polizist. Daraufhin möchte der Fahrer mit einem Vorgesetzten der Polizisten sprechen. Und dann eskaliert die Situation. Erst wird die Scheibe eingeschlagen und dann der Fahrer verprügelt.

Der Geschlagene behauptet, dass seine Lippe anschliessend genäht werden musste. Er soll ausserdem eine Gehirnerschütterung erlitten haben. Zudem sei ein Zahn abgebrochen.

McNeil verhielt sich «verbal aggressiv»

Das Büro des Sheriffs von Jacksonville bestätigte nach den Medienberichten in den USA, Kenntnis von dem Video zu haben. «Wir stellen höchste Ansprüche an unsere Beamten und sind entschlossen, den Vorfall gründlich zu untersuchen.»

Im Polizeibericht zu der Kontrolle heisst es, dass McNeil gegenüber dem Polizisten «verbal aggressiv» gewesen sein soll, wie «News4Jax» berichtet. Ausserdem befürchteten die Beamten, dass McNeil nach einem Messer unter dem Sitz greifen könnte.

Nach der Kontrolle wurde McNeil verhaftet. McNeil erzählte uns, dass er nach dem im Video gezeigten Vorfall ins Gefängnis kam. Gerichtsakten zeigen laut «News4Jax», dass McNeil des gewaltlosen Widerstands gegen einen Beamten und des Fahrens ohne Führerschein für schuldig befunden wurde. Die Strafe: zwei Tage Gefängnis.