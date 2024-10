Noch bis am Abend können die Wählerinnen und Wähler in Georgien ihre Stimmen abgeben. Bei mehreren Wahllokalen kam es bereits zu gewalttätigen Vorfällen.

In Georgien finden aktuell Wahlen statt. Foto: IMAGO/SNA 1/5

Auf einen Blick Gewalt bei Parlamentswahl in Georgien

Wahlen von internationalen Beobachtern überwacht

Wahlkommission erklärt Stimmen in Sadachlo für ungültig

Warnung vor Unruhen bei Machtversuch der Regierungspartei Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

In Georgien hat am Samstag die richtungsweisende Parlamentswahl begonnen. Bis 20 Uhr können die Menschen ihre Stimme abgeben. Nach Angaben der pro-europäischen Präsidentin Salome Surabischwili ist es bei den Wahlen am Samstag bereits zu Gewalt gekommen.

«Ich möchte auf die zutiefst beunruhigenden Vorfälle von Gewalt in verschiedenen Wahllokalen hinweisen», erklärte Surabischwili am Samstag in Onlinediensten. Zuvor waren in den Online-Netzwerken Videos verbreitet worden, denen zufolge es an mehreren Wahllokalen zu gewaltsamen Konfrontationen kam.

Verstopfte Wahlurnen und Schikane

Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission verliefen die von internationalen Beobachtern überwachten Wahlen friedlich. Von anderen Beobachtern wurden jedoch mehrere Zwischenfälle gemeldet, über die ausführlich im Internet berichtet wurde.

Die Vereinigung junger Anwälte etwa berichtete von «erheblichen Wahlverstössen». Die Oppositionsparteien teilten zudem Aufnahmen von offenbar verstopften Wahlurnen im südöstlichen Dorf Sadachlo. «Sie verstopfen Wahlurnen, schikanieren Wähler und schlagen Beobachter», sagte Tina Bokutschawa, eine der Spitzenpolitikerinnen der grössten Oppositionspartei UNM, der pro-europäischen Vereinigten Nationalen Bewegung des inhaftierten Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili.

Stimme für die Opposition

Salome Surabischwili, die mit der Regierungspartei im Streit liegt, sagte nach der Stimmabgabe, am Abend werde «ganz Georgien siegen». «Ich bin zuversichtlich, dass dieser Tag die Zukunft Georgiens bestimmen wird, die Zukunft, für die ich persönlich vor 22 Jahren in dieses Land zurückgekehrt bin», sagte die in Paris geborene Tochter von georgischen Emigranten, die nach der Annexion Georgiens durch Russland im Jahr 1921 nach Frankreich geflohen waren.

In einem anderen Wahllokal im Zentrum der georgischen Hauptstadt Tiflis sagte der Musiker Giorgi Kipschidse der Nachrichtenagentur AFP: «Ich habe für die Opposition gestimmt, und ich bin sicher, dass sie heute gewinnen werden.» Die meisten Georgier hätten erkannt, «dass die derzeitige Regierung uns zurück in den russischen Sumpf und weg von Europa zieht».

Warnung vor Unruhen

Gela Vasadse vom georgischen Zentrum für strategische Analyse warnte vor der Gefahr von Unruhen. «Wenn die Regierungspartei ungeachtet des Wahlergebnisses versucht, an der Macht zu bleiben, besteht die Gefahr von Unruhen nach der Wahl.» Die Regierungspartei, die vom mächtigen Milliardär Bidsina Iwanischwili kontrolliert wird, will die absolute Mehrheit im Parlament erringen, um die pro-westliche Opposition per Verfassung verbieten zu können.

«Bidsina Iwanischwilis Schlägertrupps versuchen verzweifelt, sich an die Macht zu klammern und sind zu allem bereit, um den Wahlprozess zu untergraben», sagte die Politikerin mit Blick auf den mächtigen Milliardär Bidsina Iwanischwili, der die pro-russische Regierungspartei Georgischer Traum kontrolliert.

Eine führende Vertreterin der Regierungspartei, Mamuka Mdinaradse, wies die Anschuldigungen als eine von der Opposition inszenierte «Provokation» zurück, während die Wahlkommission die in dem Wahlbezirk des südöstlichen Dorfs Sadachlo abgegebenen Stimmen für ungültig erklärte.