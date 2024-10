Alarm in St. Petersburg Vier Verletzte bei brutaler Attacke in Supermarkt

Vier Menschen wurden bei einem Messerangriff in einem Supermarkt in St. Petersburg verletzt. Der Angreifer stach auf Kunden ein und wurde am Tatort verhaftet. Über das Motiv ist bisher nichts bekannt, Ermittlungen wegen versuchten Mordes laufen.