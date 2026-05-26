Vermisstes Mädchen aus Genf nach 2 Wochen wiederaufgetaucht

Die 14-Jährige aus Genf war seit Mitte Mai verschwunden. Nach ihrer Flucht aus einem Jugendheim im deutschen Mannheim fehlte von ihr jede Spur. Bis jetzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mädchen (14) aus Genf seit 9. Mai vermisst, zuletzt in Mannheim (D) gesehen

Sie floh aus Jugendheim, wollte sich möglicherweise mit jemandem in Köln (D) treffen

Am 26. Mai gibt die Polizei Entwarnung

Marian Nadler Redaktor News

Seit dem 9. Mai wurde die in Genf wohnhafte 14-Jährige von der Polizei gesucht. Am Tag zuvor hat sich der Teenager von ihrer Schule in Genf entfernt und wurde daraufhin als vermisst gemeldet. «Hinweise ergaben, dass sie sich mit einer Person im Raum Köln treffen wollte», schrieb das Polizeipräsidium Mannheim am 12. Mai in einer Medienmitteilung. Eine Woche später verschickte auch die Genfer Polizei eine Mitteilung.

«Sie wurde dabei gesehen, wie sie am Bahnhof Genf Cornavin den Zug in Richtung Luzern bestieg, mit dem Ziel Basel oder sogar Deutschland», so die Behörden über den Ablauf am 8. Mai.

Flucht aus Jugendheim

Das Mädchen wurde schliesslich am Hauptbahnhof Mannheim angetroffen. Danach wurde sie dort in eine Unterkunft für Kinder und Jugendliche gebracht. Von dort ist die Jugendliche am Samstag, 9. Mai gegen 11 Uhr, geflüchtet. Am 26. Mai endlich die erlösende Nachricht: Die Jugendliche wurde wohlbehalten aufgefunden, teilt die Genfer Polizei mit. Mehr Details werden nicht genannt.