Ein Charterflugzeug stürzte am Donnerstag (Ortszeit) nahe einer Radarstation in Alaska ab. Alle acht Insassen – darunter zwei Piloten – starben. Die zweimotorige Cessna 441 war in Anchorage gestartet. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Charterflugzeug stürzt nahe Radarstation in Alaska ab, acht Tote

Zweimotorige Cessna 441 war von Anchorage aus gestartet

Unfallursache ungeklärt, alle acht Insassen ums Leben gekommen

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstag (Ortszeit) verunglückte ein Charterflugzeug in der Nähe einer abgelegenen Radarstation in Alaska. Dies berichten US-Medien unter Berufung auf das US-Militär. Alle acht Insassen kamen ums Leben.

Zwei Piloten und sechs Passagiere befanden sich an Bord. Der Flug wurde von Security Aviation durchgeführt, die Charterflüge in Alaska anbieten. Wer sich an Bord befand, ist noch unklar. Das Flugzeug war in Alaskas Hauptstadt Anchorage gestartet. «Es ist ein verheerender Verlust für unsere Militärfamilie und die Gemeinschaften, denen wir dienen», sagte Generalleutnant Robert Davis von der US Air Force.

Bei der Maschine soll es sich laut «ABC News» um eine zweimotorige Cessna 441 gehandelt haben. Warum das Flugzeug abgestürzt ist, ist noch unklar.