Grosseinsatz im bayerischen Schongau: Am Welfen-Gymnasium kam es am Dienstag zu einer mutmasslichen Amoktat. Mehrere Personen wurden verletzt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amok-Alarm am Welfen-Gymnasium in Schongau, mehrere Verletzte, Verdächtiger gefasst

Polizei sperrte Schulareal ab, Hinweise auf mutmassliche Amoktat

Schongau: Kleinstadt mit 12'000 Einwohnern, westliches Oberbayern

Johannes Hillig Redaktor News

Amok-Alarm in Oberbayern: Am Welfen-Gymnasium in Schongau sind am Dienstag mehrere Personen verletzt worden. Die Polizei bestätigt einen Grosseinsatz. Das Areal rund um die Schule wurde sofort abgesperrt. Das berichtet der «BR».

Der Bereich um die Schule soll gemieden werden, teilen die Beamten in einer ersten Warnung mit. Auch Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Hintergründe werden untersucht

Was genau auf dem Schulgelände passiert ist, bleibt noch unklar. Ein Sprecher der Polizei erklärt jedoch, es gebe Hinweise auf eine Amoktat. Die Beamten konnten bereits einen Tatverdächtigen festnehmen.

Die Ermittler klären nun die genauen Hintergründe ab. Auch zur Schwere der Verletzungen der Opfer gibt es aktuell noch keine Details. Die Behörden wollen fortlaufend über ihre Kanäle informieren.