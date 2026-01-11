Russische Spione sollen ein Hotel in Wiesbaden infiltriert haben, in dem Nato-Mitarbeitende untergebracht sind – auch in anderen Teilen Europas wird zunehmend vor Spionage gewarnt.

Es ist ein ruhiges Hotel, unscheinbar, am Rand der deutschen Kurstadt Wiesbaden gelegen. Das Gästehaus befindet sich jedoch nur einige Kilometer vom ehemaligen Hauptquartier der US-Armee in Europa entfernt – das Gebäude dient heute als Nato-Kommando zur Koordination von Waffenlieferungen an die Ukraine.

Seit 2024 arbeiten rund 700 Leute bei der NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine), viele von ihnen sind in dem nahe gelegenen Hotel untergebracht. Wie «INews» berichtet, sollen sie dort jedoch nicht unter sich sein – russische Spione hätten sich in das Hotel eingeschleust.

MI6-Chefin warnt Moskau vor «Schikane der Nato»

Gewarnt haben ursprünglich die britischen Behörden, die Botschaft wurde dann aber an die ganze Nato und schliesslich die Mitarbeitenden in Wiesbaden weitergegeben. In der Warnung heisst es, das Hotel sei aufgrund des dort untergebrachten Personals ein wahrscheinliches Ziel für Spionage.

Gemäss Nato-Insidern soll die Anzahl der russischen Spione in Europa zugenommen haben. So sollen Drohnen über einem Atomwaffenstützpunkt in Frankreich gesichtet geworden sein, in britischen Gewässern fand die Royal Navy ein russisches U-Boot, welches prompt aus dem Gebiet der Krone eskortiert wurde.

Daraufhin wurde Kritik in Grossbritannien laut. Die Chefin des Geheimdienstes MI6, Blaise Metreweli, sah in den russischen Provokationen eine Schikane der Nato – Moskau würde versuchen, «die Ukraine zu unterwerfen und die NATO zu schikanieren, mit Taktiken, die knapp unterhalb der Kriegsschwelle liegen».