Bedrohliche Veränderungen bei Eis, Ozean und Ökosystemen wurden festgestellt. Experten warnen vor möglichem Meeresspiegelanstieg von drei Metern. Das Leben von Hunderten Millionen ist bedroht.

1/6 Die Antarktis ist durch den Klimawandel bedroht. Foto: IMAGO/Cavan Images

Darum gehts Forscher warnen vor abrupten Umweltveränderungen in der Antarktis

Rückgang des Packeises verstärkt die Erderwärmung und bedroht Kaiserpinguine

Schmelzen des Eisschilds könnte Meeresspiegel um mindestens drei Meter steigen lassen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Das «Ewige Eis» war mal. Die Antarktis schmilzt dahin. Grund: der Klimawandel. Das ist nichts Neues. Jetzt kommt aber ein grosses Aber: Es geht schneller als gedacht.

Nach Einschätzung von Klimaforschern finden derzeit möglicherweise drastische Veränderungen von Eismasse und Meeresströmungen statt.

In einem am Mittwoch in der Fachzeitschrift «Nature» veröffentlichten Artikel warnt eine Gruppe von Forschern vor «neuen Hinweisen auf abrupte Umweltveränderungen in der Antarktis» und nennt insbesondere einen Rückgang des Packeises, die Verlangsamung der Meeresströmung, das Abschmelzen des antarktischen Eisschilds und Bedrohungen für bestimmte Arten wie Kaiserpinguine.

Demnach nähert sich die globale Erwärmung einer Schwelle, bei deren Erreichen ein derart grosser Teil des Eisschilds schmelzen könnte, dass der globale Meeresspiegel um mindestens drei Meter steigen und so von Hunderten Millionen Menschen bewohnte Küstenregionen unter Wasser setzen würde.

Veränderungen werden «schwer aufzuhalten sein»

In der Antarktis zeigten sich «beunruhigende Anzeichen für Veränderungen in Bezug auf das Eis, den Ozean und die Ökosysteme», sagte Nerilie Abram, Forscherin an der Australian National University in der Hauptstadt Canberra und eine der Hauptautorinnen der Studie, der Nachrichtenagentur AFP. Einige der Veränderungen würden «schwer aufzuhalten sein und Auswirkungen auf künftige Generationen haben». Zudem weise die Studie nach, dass die Veränderungen miteinander verknüpft seien und den globalen Klimawandel verschärfen könnten.

So führe der Rückgang des Packeises in der Antarktis-Region dazu, dass weniger Sonneneinstrahlung reflektiert wird, was wiederum die Erderwärmung verstärkt. In einer im Juni veröffentlichten Studie wies zudem das britische Polarforschungsinstitut (BAS) nach, dass die Population von Kaiserpinguinen in der Antarktis deutlich aufgrund schrumpfender Packeis-Massen schneller als vorhergesehen schrumpft.

«Schnelle und tiefgreifende Senkungen» notwendig

Die Autoren der nun in der Zeitschrift «Nature» veröffentlichten Studie weisen zudem darauf hin, dass sich die Verlangsamung der antarktischen Meeresströmung und das Schmelzen des Eisschilds gegenseitig verstärken. Die Wissenschaftler sprechen von einer Rückkopplungsschleife. Das Schmelzen des antarktischen Eisschilds lässt – im Gegensatz zum Schmelzen des Packeises – den Meeresspiegel ansteigen.