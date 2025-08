Wie weiter in Blatten: Wiederaufbau oder nicht? Muss der Bund mehr tun gegen Naturgefahren? Und ist das alles eine Folge des Klimawandels? Blick und Sotomo wollen das in einer grossen Umfrage herausfinden. Mach jetzt mit!

Was tun mit gefährdeten Gemeinden in den Alpen?

1/5 Ende Mai wurde das Walliser Dorf Blatten bei einem Bergsturz zerstört. Foto: Keystone

Blick-Redaktion In eigener Sache

Das Walliser Dorf Blatten wurde vom Berg verschluckt – und steht für eine grosse Frage: Was tun mit gefährdeten Gemeinden in den Alpen? Weiterbauen, umsiedeln, aufgeben oder besser schützen? Blick und das Forschungsinstitut Sotomo möchten von Dir wissen, was Du über die Bedrohung durch Naturgefahren, den Klimawandel und über die Zukunft unserer Bergregionen denkst!



→ Hier gehts zu den Fragen – jetzt mitmachen! ←

Um ein möglichst genaues Bild davon zu bekommen, wie die Schweizerinnen und Schweizer zur künftigen Nutzung von Berggebieten stehen, führen wir diese Umfrage durch.

Bei der grossen Umfrage zählt Deine Meinung. Mach mit und hilf uns, herauszufinden, wie die Schweizerinnen und Schweizer die Zukunft betroffener Berggebiete sehen. Vielen Dank!

