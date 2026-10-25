2025 erhielt sie den Nobelpreis, nun kehrt sie in ihr Heimatland zurück. Die venezolanische Oppositions-Leaderin María Corina Machado (59) hat wieder den Boden Venezuelas unter ihren Füssen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

«Venezuela! Ich freue mich riesig, euch mitteilen zu dürfen, dass unsere Anführerin, meine geliebte Maria Corina, auf venezolanischem Boden ist», erklärt Oppositionspolitiker Gonzalez Urrutia (77) in einer Mitteilung auf der Kurznachrichtenplattform X.

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«Heute ist ein sehr wichtiger Tag für die Venezolaner. Mit ihr kehrt unsere souveräne Stimme zurück, um diesen Prozess anzuführen und in die richtige Richtung zu lenken!», fährt er fort. Wieso sich María Corina Machado zu genau diesem Zeitpunkt entschlossen hat, in ihr Land zurückzukehren, ist nicht bekannt.

Reisesperre unter Maduro

Machado verliess das Land im Dezember 2025, kurz nachdem sie als Nobelpreisträgerin verkündet wurde. Unter dem Regime von Nicolás Maduro wurde sie aufgrund ihrer Tätigkeit als Oppositions-Anführerin mit einer Reisesperre belegt.

Auf X verkündete sie mit den Worten «Ich bin hier. Bei euch» ihre Rückkehr selbst. Urrutia sieht einem Treffen mit ihr mit Freude entgegen: «Schon sehr bald werde ich bei euch und bei ihr sein, damit unser Land wirklich auf dem Weg in die Freiheit vorankommt. Ihr wisst es: Wir machen das bis zum Schluss durch.»