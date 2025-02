Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus ist trotz einer Lungenentzündung «stabil». Ein Sprecher des Vatikans spricht von einer «leichten Verbesserung» der Blutwerte. Der 88-Jährige wird seit Freitag in Rom medizinisch versorgt, die Besorgnis ist weltweit gross.

1/4 Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus sei trotz der Lungenentzündung «stabil», wie der Vatikan berichtet. Foto: imago/Ulmer/Lingria

Auf einen Blick Papst Franziskus' Zustand stabil trotz Lungenentzündung, leichte Verbesserung der Entzündungswerte

Papst seit Freitag in römischer Klinik, leidet an beidseitiger Lungenentzündung

Weltweit 1,4 Milliarden Katholiken besorgt um Gesundheit des 88-jährigen Papstes

Trotz einer ernsthaften Lungenentzündung ist der klinische Zustand von Papst Franziskus nach Angaben des Vatikans «stabil». Die vom Ärzteteam ausgewerteten Blutuntersuchungen zeigten zudem eine «leichte Verbesserung», vor allem bei den Entzündungswerten, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls mit.

Seit Freitag wird das 88 Jahre alte Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken in einer Klinik in Rom behandelt. Nach einer Diagnose von Dienstag leidet er an einer beidseitigen Lungenentzündung. Seit langem ist der Papst gesundheitlich angeschlagen. Die Sorge um ihn ist daher auf der ganzen Welt gross.

Entlassung weiterhin nicht in Sicht

Am Dienstagvormittag hatte es geheissen, der Papst habe eine ruhige Nacht verbracht. Einer baldige Entlassung sei jedoch aktuell ausgeschlossen.

Der Vatikan hatte bereits zuvor mitgeteilt, dass bei einer Computertomografie der «Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung» festgestellt worden sei. Dies bedeutet, dass beide Lungenflügel betroffen sind. Davon war bislang nicht die Rede.

Zudem hiess es in der Mitteilung, das Krankheitsbild sei weiterhin «komplex». Der Papst leidet demnach an einer Infektion durch verschiedene Erreger, was die Behandlung insgesamt erschwert.