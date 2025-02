Vatikan teilt mit Papst leidet an Lungenentzündung

Papst Franziskus wird seit Freitag wegen einer «komplexen» Krankheit in einem Spital in Rom behandelt. Am Dienstagabend gab der Vatikan bekannt, dass Franziskus an einer beidseitigen Lungenentzündung leidet.

Publiziert: vor 46 Minuten | Aktualisiert: vor 34 Minuten