1/6 Papst Franziskus liegt seit Freitag im Spital in Rom. Foto: imago/Ulmer

Auf einen Blick Papst Franziskus mit Lungenentzündung im Krankenhaus, Zustand komplex

Schweizergarde bereitet sich auf mögliches Ableben des Papstes vor

Franziskus wurde 2013 zum Papst ernannt und ist jetzt 88 Jahre alt

Nach der neuen Diagnose über eine Lungenentzündung hat Papst Franziskus nach Angaben des Vatikans eine ruhige Nacht verbracht. Allerdings werden die Sorgen um das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche grösser. Von einer baldigen Entlassung ist aktuell keine Rede mehr. Zum Gemelli-Spital im Westen Roms, wo Franziskus seit Freitag behandelt wird, kommen inzwischen auch Gläubige, um für ihn zu beten.

Mittlerweile bereitet sich auch die Schweizergarde auf das Ableben des Pontifex vor. Wie Blick weiss, gilt für die Gardisten eine Ausgangssperre. Die Beisetzung wird geprobt.

Beide Lungenflügel betroffen

Der Papst war am Freitag in das Gemelli-Spital in Rom eingeliefert worden. Am Dienstagabend hatte der Vatikan mitgeteilt, dass bei einer Computertomografie der «Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung» festgestellt worden sei. Dies bedeutet, dass beide Lungenflügel betroffen sind. Davon war bislang nicht die Rede. Zudem hiess es in der Mitteilung, das Krankheitsbild sei weiterhin «komplex». Der Papst leidet demnach an einer Infektion durch verschiedene Erreger, was die Behandlung insgesamt erschwert.

Zwei dem Papst nahestehende Personen erklärten gegenüber «Politico», Franziskus habe ihnen gesagt, er werde es «diesmal vielleicht nicht schaffen». Offenbar trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche bereits Vorbereitungen für sein Erbe.

Franziskus wurde 2013 zum Papst ernannt. Franziskus setzte sich in seiner Amtszeit unter anderem für die Rechte von Migranten und die Aufklärung von Missbrauchsskandalen ein.