Wie Trump den Kremlchef an den Verhandlungstisch bringen kann

Donald Trump (l.) könnte den Druck auf Wladimir Putin bald weiter erhöhen. Foto: AFP

Daniel Jung Redaktor News

Donald Trump (78) möchte den Krieg in der Ukraine rasch beenden. Wie aber kann es der nächste US-Präsident schaffen, einen Frieden zu vermitteln?

Dafür muss Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin (72) bearbeiten. Das gelingt nicht, indem Trump einseitig die Ukrainehilfe einstellt. Denn dann wäre es für Putin vorteilhaft, weiterzumachen und sich die ganze Ukraine einzuverleiben. Auch auf seine «gute» persönliche Beziehung zu Putin kann Trump keinen Frieden bauen. Viel zu viel hat der Kreml schon in den blutigen Feldzug investiert.

Klar ist also: Trump muss massiven Druck auf Putin ausüben, um ihn an den Verhandlungstisch zu kriegen. Dafür hat der nächste US-Präsident einiges in der Hinterhand – und Putin einen wunden Punkt.