Die ukrainische Armee darf jetzt Kurzstreckenraketen aus den USA gegen Ziele in Russland einsetzen – und hat dies am Dienstag bereits getan. Dabei wurde ein russisches Munitionsdepot in der Nähe von Karatschew angegriffen. Gemäss russischen Angaben wurden sechs ATACMS-Raketen aus US-Produktion eingesetzt.

Laut Medienberichten hatte dies Präsident Joe Biden (81) zuvor erlaubt, obwohl das Weisse Haus die Berichte weder bestätigt noch dementiert hat. Klar scheint, dass die Erlaubnis der Ukraine helfen könnte, ihre Position bei baldigen Verhandlungen zu stärken. Doch hilft Bidens Freigabe des Waffensystems auch Donald Trump (78) bei seinem zentralen Wahlversprechen, den Krieg rasch zu beenden – oder erschwert es ihm das Leben? Die Antwort darauf ist auch für die Ukraine von grosser Bedeutung.