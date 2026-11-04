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US-Wahlen
Trump gratuliert den Demokraten bei Fox News
«Sie haben lange dafür gearbeitet»
Trump gratuliert den Demokraten bei Fox News
US-Präsident meldet sich per Call bei Fox News, um den Demokraten zu gratulieren.
Publiziert: vor 24 Minuten
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