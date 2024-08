Immer mehr republikanische Wähler wollen Trump als neuen Präsidenten verhindern. Sie dürften das Zünglein an der Waage spielen. Gegenüber Blick erklärt John Conway von den «Republican Voters Against Trump», warum er Kamala Harris wählen wird.

Stratege John Conway kämpft in der eigenen Partei gegen Trump – er erklärt Blick warum

Kamala Harris wird auch mit Stimmen aus dem Republikaner-Lager rechnen können.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Gegen Donald Trump (78) formiert sich Widerstand in den eigenen Reihen. Am Parteitag der Demokraten in Chicago warb Trumps ehemalige Pressesprecherin Stephanie Grisham (48) öffentlich für die Wahl von Kamala Harris (59).

Sie ist bei weitem nicht die einzige Republikanerin, die mit Trump auf Distanz geht. Tonangebend bei der Anti-Trump-Bewegung ist die Organisation «Republican Voters Against Trump» (RVAT) unter der Führung von Sarah Longwell, Politstrategin und Herausgeberin der Meinungswebseite «The Bulwark». Blick kontaktierte ihren Strategie-Direktor John Conway. Seine Meinung zu Trump ist vernichtend.