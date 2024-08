1/6 Neuer Chef der Handelskammer Schweiz-USA: Rahul Sahgal.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Die Wirtschaft entscheidet das Rennen um das Weisse Haus. Der aktuelle Wahlkampf zwischen Kamala Harris (59) und Donald Trump (78) ist geprägt von persönlichen Attacken. Doch auch in diesem Jahr dürfte die Wirtschaft das Zünglein an der Waage spielen. Das weiss der Republikaner: Trump behauptete bereits, dass im Falle eines Harris-Wahlsiegs die Börse zusammenbreche und Amerika in eine noch schlimmere Wirtschaftskrise stürzen würde als während der Grossen Depression 1929.

Doch neben Beleidigungen und vollmundigen Versprechen: Für welche Wirtschaft stehen die beiden Kandidaten eigentlich? Und wer ist fürs Portemonnaie besser? Blick hat die Eckpfeiler des Wirtschaftsprogramms von Harris und Trump mit Rahul Sahgal (47), Chef der Handelskammer Schweiz-USA, analysiert.

Inflation

Harris leidet unter dem Inflationsfluch von Joe Biden (81). Die Teuerung stieg nach der Corona-Pandemie auf bis zu 9,1 Prozent. Das spürten die Menschen an der Tankstelle und im Supermarkt – plötzlich kosteten 3,8 Liter (1 Gallone) Benzin vereinzelt bis zu 6 Dollar – mehr als doppelt so viel wie unter Trump. Die Lebensmittelpreise stiegen um elf Prozent. «Da helfen Harris auch die starken Jobzahlen nichts – oder dass die Löhne um zehn Prozent angestiegen sind. Der Preis an der Tankstelle entscheidet», sagt Sahgal.