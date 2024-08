Harris und Walz vs. Trump und Vance – das meint die Community

1/5 Kamala Harris stellt ihren «Running Mate» vor: Tim Walz, Gouverneur von Minnesota.

Am Dienstag, den 6. August, stellte die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (59) ihren «Running Mate» vor: Tim Walz (60), den Gouverneur von Minnesota. Gemeinsam werden sie bei den US-Wahlen am 5. November 2024 gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (78) und seinen Vize-Kandidaten J.D. Vance (40) antreten. Die Reaktionen auf die Wahl von Harris sind geteilt – aber was denkt die Blick-Community?

Die Reaktionen auf Harris' Entscheidung fallen unterschiedlich aus. Blick-Leser Peter Schleiffer zeigt sich zuversichtlich: «Harris und ihr Staff werden sich schon die richtigen Gedanken gemacht haben. Sie ist intelligent genug, die zwei müssen sich ergänzen – nicht so wie Trump. Der hat einen Vize ernannt, der noch mehr beleidigt als der Trump selbst!».

Erich Schweizer ist ebenfalls optimistisch und rechnet mit einem Sieg von Harris/ Walz. «Gratuliere, damit ist Trump aus dem Rennen, er wird haushoch verlieren», schreibt er. Auch Robert Crain sieht die Wahl positiv: «Bingo! Der Absturz von Trump rückt immer näher.»

Trump 2025?

Doch nicht alle sind von dem Duo begeistert. Während die einen die Erfahrung und das politische Geschick von Walz schätzen, kritisieren andere, dass er nicht die frische Energie mitbringe, die sich viele von den Demokraten erhofft hatten. «Hätte man jetzt nicht mit einem jüngeren Kandidaten auch die jüngeren Wähler ansprechen sollen, um sie dazu zu bringen, sich in die Wählerlisten einzutragen? Ich finde es einen Fehler, einen über 60-Jährigen zu nominieren.», hinterfragt Urs Steiner die Wahl von Walz.

Auch Peter Schweizer übt deutlich Kritik: «Jetzt haben die Demokraten mit Harris eine Präsidentschaftsanwärterin ohne und einen Vize mit einem schlechten Leistungsausweis ins Rennen geschickt.» Für Michael Müller ist die Sache klar: «Oje, da gibt es nur eines: Trump 2025.»

Trump bedankt sich bei Harris

Der bevorstehende Wahlkampf verspricht spannend zu werden. Kamala Harris und Tim Walz müssen sich gegen ein starkes republikanisches Duo durchsetzen. Donald Trump glaubt sogar, dass die Wahl von Harris seine eigenen Siegchancen erhöhen könnte. Nachdem Harris bekannt gegeben hatte, dass sie Walz zu ihrem Vize-Kandidaten gemacht hat, zeigte sich Trump begeistert. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social äusserte er sich dazu mit nur zwei Worten: «THANK YOU».