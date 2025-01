Es ist ein Ereignis mit viel Pomp und historischer Bedeutung: Am Montag wird Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt. Auf blick.ch verpasst du keinen wichtigen Moment der Feierlichkeiten in Washington.

So berichtet Blick am Montag live über die Amtseinführung

So berichtet Blick am Montag live über die Amtseinführung

1/14 Amtseid auf die Bibel: So sah es bei Donald Trumps erster Inauguration vor acht Jahren aus – mit Melania Trump. Foto: AFP

Auf einen Blick Trumps Amtseinführung: Live-Berichterstattung und Feierlichkeiten am 20. Januar in Washington

Blick überträgt live mit Simultanübersetzung von Trumps Antrittsrede ins Deutsche

Village People spielen «Y.M.C.A.», Carrie Underwood singt «America the Beautiful» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Jung Redaktor News

Am Montag, 20. Januar, wird in Washington der 47. Präsident der USA gefeiert. «Die Amtseinführung wird die triumphale Rückkehr von Präsident Trump ins Weisse Haus und den Beginn des grossen amerikanischen Comebacks einläuten», schreiben die Organisatoren des Events im Herzen der US-Hauptstadt. Aufgrund von erwarteten tiefen Temperaturen wurde die Veranstaltung vom Freien ins Innere des US-Kapitols verlegt. Das heisst: Auch in den USA können nur ausgewählte Gäste die Amtseinführung direkt beobachten.

Rede mit Simultanübersetzung

Blick berichtet live von den Feierlichkeiten. Die grosse Sondersendung auf blick.ch startet am Montag um 17 Uhr Schweizer Zeit. Die Blick-Reporter Rebecca Spring und Daniel Jung werden aus Washington informieren. Im Studio kommentiert Politikwissenschaftler Christoph Frei von der Uni St. Gallen die Ereignisse.

Blick zeigt unter anderem die Stimmung vor Ort, den Amtseid von Vizepräsident J. D. Vance (40) und Präsident Donald Trump (78), sowie dessen Antrittsrede. Die Worte von Trump werden von einem Dolmetscher simultan ins Deutsche übersetzt. Dazu kommt ein Rückblick auf die Wahl und Analyse-Talks im Studio.

Village People spielen «Y.M.C.A.»

An Trumps zweiter Amtseinführung soll die Country-Sängerin Carrie Underwood (41) das Lied «America the Beautiful» singen. Die Disco-Gruppe Village People wird ihren Klassiker «Y.M.C.A.» aus dem Jahr 1978 darbieten. Schon während seines Wahlkampfs hatte Trump den Hit bei nahezu jeder Veranstaltung als Stimmungsmacher genutzt – und dazu getanzt.

3:35 Vor Amtseinführung von Trump: «Ich bin nervös und ein wenig ängstlich»

Bei Trumps erster Amtseinführung 2017 hielt sich das Staraufgebot in Grenzen. Die Nationalhymne sang damals die relativ unbekannte Sängerin Jackie Evancho (24), die bei der Castingshow «America's Got Talent» teilgenommen hatte. Bei der Amtseinführung von Joe Biden vor vier Jahren gaben sich hingegen Promis die Klinke in die Hand – so traten etwa die Megastars Lady Gaga (38) und Jennifer Lopez (55) auf. Daher wird es spannend sein, zu sehen, wer Trump nun zusätzlich auf der Bühne unterstützt.