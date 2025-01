Donald Trump lässt sich bisher nicht in die Karten blicken, was er im Falle einer chinesischen Aggression Taiwans tun würde. Foto: keystone-sda.ch

Niemand könne Chinas «Wiedervereinigung» mit Taiwan aufhalten, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping (71) in seiner Neujahrsansprache. Damit sprach er eine klare Warnung an den demokratischen Inselstaat mit seinen 23 Millionen Einwohnern aus – und all jene, welche seine Unabhängigkeit unterstützen. «Die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstrasse sind eine Familie. Niemand kann unsere Familienbande zerreissen», so Xi.

Zwischen Taiwan und China schwelt seit Jahrzehnten ein Konflikt. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und strebt eine Vereinigung an, notfalls mit militärischer Gewalt. Taiwan hingegen versteht sich als demokratischer Staat mit eigener Regierung – und wird von den USA zurückhaltend unterstützt. Der Konflikt könnte in der zweiten Amtszeit von Donald Trump (78) zur akuten Gefahr werden. Denn gemäss Xi müsse seine Armee bis 2027 für eine Invasion bereit sein. «Taiwan ist die dringlichste Herausforderung für die amerikanische Aussenpolitik», sagt Simona A. Grano, China-Expertin an der Universität Zürich. Im Blick erklärt sie die Risiken.