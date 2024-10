Wettportale setzen auf Trump-Sieg in drei Wochen

Republikaner habe die Nase in den meisten Swing States vorn

Laut der Prognose-Plattform Polymarket baut der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump derzeit seinen Vorsprung gegenüber der demokratischen Herausforderin Kamala Harris aus. Rot ist die Farbe der Republikaner, blau der Demokraten. Foto: Polymarket

US-Medien sprechen Kopf-an-Kopf-Rennen drei Wochen vor Wahlgang

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Wettquoten räumen dem republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78) derzeit die grösseren Chancen ein, die Wahl am 5. November zu gewinnen. Geht es nach Vorhersage-Webseiten wie Betonline, Polymarket und Predictit, soll Trump seinen Vorsprung gegenüber der demokratischen Herausforderin Kamala Harris (59) derzeit ausbauen.

Sowohl US-amerikanische als auch internationale Wettmärkte tendierten zugunsten eines Trump-Sieges. Das ist das erste Mal seit der Präsidentschaftsdebatte am 10. September, dass Trump an der Spitze des Wettmarktes steht. Damals konnte Harris einen Anstieg der Einschaltquoten verzeichnen. Seitdem stagnieren ihre Umfragewerte, während Trumps Werte steigen.

Swing States neigen zu Trump

Auf der Prognosemarkt-Plattform Polymarket werden derzeit 405 Millionen Dollar auf einen Sieg von Trump gewettet, 310 Millionen Dollar auf einen Sieg von Harris. Das bedeutet eine 58-Prozent-Siegeschance für Trump gegenüber noch 42 Prozent für Harris.

Polymarket berichtet, dass der ehemalige US-Präsident in sechs von sieben wichtigen Swing States die Nase vorn hat. Würde heute gewählt, gingen die Swing States Arizona (68%), Georgia (64%), Pennsylvania (57%), Michigan (54), North Carolina (63) und Wisconsin (53%) klar an Trump. Knapp bleibt das Rennen in Nevada, wo Harris mit 51 Prozent vor Trump liegt.

Laut Umfragen und Prognosen von US-Medien bleibt es drei Wochen vor dem Wahlgang ein Kopf-an-Kopf-Rennen.