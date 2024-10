Barack Obama macht Werbung für Kamala Harris. Doch das kommt ausgerechnet nicht bei allen schwarzen Wählern gut an. USA-Experten sagen, wie nützlich die umtriebige Wahlkampfunterstützung des ehemaligen US-Präsidenten für Kamala Harris wirklich ist.

Barack Obama will in den Swing States für Kamala Harris Stimmen holen. Foto: Insta

Guido Felder Ausland-Redaktor

Kamala Harris (59) bekommt Wahlkampfhilfe von höchst prominenter Seite. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (63) geht für die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin auf Wahlkampftour. «Kamala Harris wird sich für das Wohl jedes Amerikaners einsetzen», lobte er sie am Donnerstag in Pennsylvania.

Doch seine Auftritte in den Swing States und seine ständigen Lobes-Hymnen in den sozialen Medien kommen nicht überall gut an. Ausgerechnet Schwarze sind wütend, sie fühlen sich als Sexisten verunglimpft. Sollte Harris besser auf Obamas Hilfe verzichten?