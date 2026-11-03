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Blick-Reporterin aus Detroit
«Einheimische sprechen von einem extrem aggressiven Wahlkampf»

Blick-Aussenreporterin Helena Graf gibt einen Einblick in den Wahltag für die Midterms in Detroit, Michigan.
Publiziert: 03.11.2026 um 22:56 Uhr
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