Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Was für ein Start: Kamala Harris (59) läuft direkt um ihr Redner-Pult herum, streckt Donald Trump (78) die Hand entgegen, stellt sich vor, wünscht eine «gute Debatte». Dann kommt der erste Handschlag in einem Präsidentschaftsduell seit 2016! «Schön, Sie zu sehen», sagt Trump. «Viel Spass!»

Das wars dann aber schon, was sich die beiden Anwärter auf das mächtigste Amt der Welt an Nettigkeiten zu sagen hatten. Der 90-minütige Schlagabtausch im Scheinwerferlicht des Senders ABC war heftig. Kamala Harris setzte zur regelrechten Trump-Metzgete an. Diese 5 Momente bleiben uns in Erinnerung: