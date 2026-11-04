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US-Wahlen
Demokrat Troy Jackson holt sich Maine
Demokrat Troy Jackson
«Maine hat einen Holzfäller in den Senat gewählt»
Noch ein zentraler Staat geht an die Demokraten. Troy Jackson gewinnt gegen Amtsinhaberin Susan Collins.
Publiziert: vor 5 Minuten
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