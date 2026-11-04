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Demokrat Troy Jackson
«Maine hat einen Holzfäller in den Senat gewählt»

Noch ein zentraler Staat geht an die Demokraten. Troy Jackson gewinnt gegen Amtsinhaberin Susan Collins.
Publiziert: vor 5 Minuten
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