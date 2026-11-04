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Blick-Reporterin Helena Graf aus Michigan
«Hier ist El-Sayed für viele ein Liebling»

In Dearborn im Bundesstaat Michigan haben sich viele Menschen versammelt, um gemeinsam die ersten Ergebnisse der Wahlen zu verfolgen.
Publiziert: vor 4 Minuten
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