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US-Wahlen
Blick-Reporterin Helena Graf aus Michigan über Abdul El-Sayed
Blick-Reporterin Helena Graf aus Michigan
«Hier ist El-Sayed für viele ein Liebling»
In Dearborn im Bundesstaat Michigan haben sich viele Menschen versammelt, um gemeinsam die ersten Ergebnisse der Wahlen zu verfolgen.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Helena Graf
Reporterin
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