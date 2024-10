Die Wahlnacht vom 5. auf den 6. November in den USA wird mit Spannung erwartet. Bei Blick bist du immer am Ball. Mit neusten Hochrechnungen, Ergebnissen, Einschätzungen und Diskussionsrunden im Live-TV.

Am 5. November finden die US-Präsidentschaftswahlen statt. Ex-Präsident Donald Trump für die Republikaner und die amtierende Vize-Präsidentin Kamala Harris für die Demokraten stehen zur Wahl. Foto: Anadolu via Getty Images

Flavio Paolo Razzino Nachrichtenchef

Seit Monaten berichten wir bei Blick über den packenden Präsidentschafts-Wahlkampf in den USA. Der Republikaner Donald Trump und die Demokratin Kamala Harris liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, der Ausgang ist völlig ungewiss. Am 5. November nun steht das grosse Finale an – an diesem Tag wählen all jene US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner an der Urne, die bislang noch nicht an der Briefwahl teilgenommen haben.

Spannend wird es ab Mitternacht

Für alle Interessierten in der Schweiz wird es in der Nacht vom 5. auf den 6. November so richtig spannend: Dann geht die Berichterstattung über die US-Wahlen 2024 in die heisse Phase. Erste Ergebnisse aus den einzelnen Countys der Bundesstaaten sind um Mitternacht unserer Zeit zu erwarten. Die ganze Nacht hindurch liefern Bundesstaat um Bundesstaat neue Ergebnisse, die Rückschlüsse darauf zulassen, ob Donald Trump oder Kamala Harris das Rennen in den USA machen wird.

Blick berichtet darum ab 23 Uhr in einer Livesendung über den Ausgang dieser US-Wahlen. Mit Live-Schaltungen zu unseren Reporterinnen und Reportern vor Ort, Rebecca Spring in Washington D.C., Peter Hossli in Florida, Samuel Schumacher bei der Wahlparty von Harris und Laszlo Schneider in Georgia.

In den USA sind Reporterin Rebecca Spring ... Foto: Foto: Ringier Medien Schweiz, 15.02.24 Mitarbeiterportrait. Rebecca Spring, Reporterin und Moderatorin , Blick. 1/4

Politikberater Louis Perron, Ex-«NZZ»-Auslandskorrespondent Peter Winkler und HSG-Professor Christoph Frei werden die aktuellen Ereignisse im TV-Studio in Zürich laufend analysieren und erklären.

Zahlreiche Gäste haben sich zudem zu Live-Diskussionsrunden angekündigt – darunter Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, Rahul Sahgal von der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, Monika Rühl, Präsidentin von Economiesuisse, Russland-Experte Ulrich Schmid und viele mehr.

Im TV-Studio analysieren die Experten Christoph Frei, HSG-Professor ... Foto: Blick 1/4

Das Rechenzentrum bietet Orientierung

Ebenfalls ab 23 Uhr nimmt das Blick-Rechenzentrum seine Arbeit auf. Die Ausland-Redaktorinnen und Redaktoren Chiara Schlenz, Guido Felder und Daniel Jung tickern zusammen mit Blick-Nachrichtenchef Flavio Razzino die ganze Nacht hindurch die neusten Ergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten. Und wir erklären laufend, in welchem County es gerade folgenschwere Überraschungen gegeben hat.

Im Rechenzentrum analysieren Ausland-Redaktorin Chiara Schlenz ... Foto: Foto: Ringier Medien Schweiz, 15.02.24 Mitarbeiterportrait. Chiara Schlenz, Ausland-Redaktorin, Ringier / Blick. 1/5

Besonders spannend wird, wie die viel zitierten Swing-States gewählt haben und wann der Moment gekommen ist, eine Siegerin oder einen Sieger der diesjährigen US-Wahlen verkünden zu können. Wir erinnern uns: Bei den letzten Wahlen im Jahr 2020 dauerte die Auszählung ganze vier Tage lang. Erst dann konnte endlich ein Sieger (Joe Biden für die Demokraten) ausgerufen werden.

Die Livesendung von Blick startet um 23 Uhr und wird moderiert von Reto Scherrer ... Foto: Foto: Ringier Medien Schweiz, 22.03.24 Mitarbeiterportrait. Reto Scherrer, Moderator, Blick. 1/5

