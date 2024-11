15 Bundesstaaten haben für den Wahltag Nationalgarde mobilisiert

Mehr als 250 Angehörige der Nationalgarde leisten am Wahltag in 15 Bundesstaaten Unterstützung, sagte ein Sprecher am Dienstag gegenüber CNN. Nach Angaben des Sprechers wurde in folgenden Bundesstaaten Personal mobilisiert: Alabama, Arizona, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Washington, Wisconsin und West Virginia.

Foto: imago images/UPI Photo

Etwas weniger als die Hälfte der Truppen helfe bei Cybersicherheitsmissionen, sagte der Sprecher in einer Erklärung. Der Rest leiste Unterstützung auf der Grundlage lokaler Anfragen.

Darüber hinaus teilte das Büro der Nationalgarde mit, dass sich etwa 85 Mitglieder in Colorado, Washington, D.C., Florida und Nevada in Bereitschaft befinden. Am Wochenende, im Vorfeld möglicher ziviler Unruhen aufgrund der Präsidentschaftswahlen, teilte die Nationalgarde mit, dass sie sich in mehreren Bundesstaaten, darunter Washington und Oregon, vorsorglich in Bereitschaft befinde.