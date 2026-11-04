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US-Wahlen
Abdul El-Sayed wird der erste muslimische Senator
«Michigan, wir haben es geschafft!»
Abdul El-Sayed wird der erste muslimische Senator
Abdul El-Sayed wird höchstwahrscheinlich der erste muslimische Senator im US-Senat sein. El-Sayed selbst verkündete seinen Sieg.
Publiziert: vor 9 Minuten
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