US-Geheimdienste warnen laut einem Dokument vor weit fortgeschrittenen iranischen Mordplänen gegen amerikanische Diplomaten und Regierungsvertreter. Die USA haben bereits reagiert.

Janine Enderli Redaktorin News

Einem internen Vermerk für US-Aussenminister Marco Rubio (55) zufolge hat der Iran seine Bemühungen, amerikanische Diplomaten und Regierungsvertreter ins Visier zu nehmen, massiv verstärkt. Wie das Portal Axios unter Berufung auf ein Dokument vom 23. Oktober berichtet, gehen die US-Geheimdienste davon aus, dass mehrere Mordkomplotte im Nahen Osten und darüber hinaus bereits ein «fortgeschrittenes Stadium» erreicht haben.

Diese Informationen bilden auch die Grundlage dafür, dass die USA bereits zahlreiches Personal aus dem Nahen Osten abgezogen haben.

Grosse Personalreduktion

Anfang Woche wies das Aussenministerium Familienangehörige und nicht unbedingt benötigtes Personal an, die US-Botschaft in Riad sowie die Konsulate in Dschidda und Dhahran in Saudi-Arabien zu verlassen.

Am Freitag ordnete das Ministerium zudem eine Reduzierung des diplomatischen und staatlichen Personals der USA in den Botschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Libanon, in Katar und in Jordanien an.

Zusätzliche Brisanz erhält die ohnehin volatile Sicherheitslage durch die Aussicht auf erneute US-amerikanische und israelische Militäroperationen gegen den Iran – möglicherweise kurz nach den US-Zwischenwahlen (Midterms). Auch Präsident Donald Trump (80) heizte die Spekulationen am Freitag bei einer Kundgebung in Florida weiter an: «Vielleicht starten wir eine weitere kleine Operation oder sie lenken ein und stimmen einem Deal zu», drohte er.