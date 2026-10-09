Ein Avianca-Flug von Medellín nach New York ist nach starken Turbulenzen nach Miami umgeleitet worden. Mindestens acht Personen wurden am frühen Freitagmorgen ins Spital gebracht.

Janine Enderli Redaktorin News

Kühlbeutel, Ambulanzen und ein grosser Schreck: Mindestens acht Personen wurden am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) ins Spital eingeliefert, nachdem ein Avianca-Flugzeug auf dem Weg nach New York in starke Turbulenzen geraten war.

Das Flugzeug war am Donnerstag um 22.40 Uhr Ortszeit von Medellín in Kolumbien in Richtung JFK gestartet, musste jedoch bereits drei Stunden nach dem Start nach Miami umgeleitet werden.

«Mehrere Ambulanzfahrzeuge»

Mehrere Personen seien verletzt worden, teilten Vertreter der Feuerwehr und Rettungsdienste von gegenüber CBS mit.

«Als wir ankamen, als wir landeten, sahen wir, dass ganz in der Nähe der Stelle, an der wir aussteigen wollten, mehr als fünf oder sechs Ambulanzwagen standen», berichtete Maria Paula J.*, eine Passagierin, gegenüber dem Sender.

Ein Flugzeug der Avianca soll noch am Freitag starten, um die verbliebenen Passagiere nach New York zu bringen.

*Name bekannt