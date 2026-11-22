In Missouri sind die Mutter und eine weitere Betreuerin eines an Krebs gestorbenen Dreijährigen festgenommen worden. Sie stehen unter Mordverdacht, weil der Junge nach der Diagnose nicht weiter behandelt worden sein soll.

Darum gehts Ein dreijähriger Junge aus Missouri ist an Krebs gestorben, der laut einem Arzt behandelbar war

Nach der Diagnose im März 2024 soll der Junge ab Mitte Mai keine Behandlung mehr erhalten haben

Die Mutter und eine weitere Betreuerin des Kindes wurden festgenommen und stehen unter Mordverdacht

Daniel Macher Redaktor News

In Missouri stehen die Mutter und eine weitere Betreuerin eines an Krebs gestorbenen Dreijährigen unter Mordverdacht. Sie sollen den Jungen nach der Diagnose nicht weiter medizinisch versorgt haben.

Ein dreijähriger Junge aus dem US-Bundesstaat Missouri ist an Krebs gestorben, obwohl seine Erkrankung laut einem Arzt behandelbar gewesen wäre. Seine Mutter Destiny S.* soll ihn über mehr als zwei Jahre nicht weiter medizinisch versorgt haben. Nun steht sie gemeinsam mit einer weiteren Betreuerin unter Mordverdacht.

Mutter liess Sohn nicht weiter behandeln

Bei dem Jungen wurde im März 2024 im Children’s Mercy Hospital in Kansas City ein Neuroblastom diagnostiziert. Die Mutter sei damals über notwendige weitere Untersuchungen informiert worden. Doch nach einem letzten dokumentierten Krankenhausbesuch am 14. Mai 2024 soll der Junge keine weitere Behandlung erhalten haben.

Sichtbare Tumore am Körper

Sein Zustand verschlechterte sich offenbar dramatisch. Nachrichten und Fotos, die Ermittler sicherstellten, sollen einen massiven Gewichtsverlust zeigen. Zeitweise habe das Kind kaum noch essen, schlafen oder laufen können. Schliesslich seien sogar Tumore an seinem Körper sichtbar gewesen.

Am 31. Juli wurden Rettungskräfte zum Haus der Familie in Ozark gerufen. Dort fanden sie den Dreijährigen tot in einem Schlafzimmer. Er wog nur noch rund elf Kilogramm.

Anklagen wegen Mordes zweiten Grades

Die Obduktion brachte das ganze Ausmass der Erkrankung ans Licht: Das Neuroblastom hatte bereits in verschiedene Körperregionen gestreut. Tumore wurden unter anderem am Schädel, im Brustkorb und an einem Bein festgestellt. Der Tod wurde als Tötungsdelikt im Zusammenhang mit medizinischer Vernachlässigung eingestuft.

Am 18. November wurden S. und Betreuerin Debbie P.* festgenommen. Beiden drohen unter anderem Anklagen wegen Mordes zweiten Grades sowie Kindesmisshandlung und Vernachlässigung mit Todesfolge. Auch wegen der Lebensbedingungen zweier weiterer Kinder im Alter von sieben und 15 Jahren wurden Vorwürfe erhoben.

*Namen bekannt